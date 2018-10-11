Квартиру в Москве обокрали на 105 млн рублей

Москва, , 11:01 — REGNUM Житель Москвы заявил в полицию о хищении из его квартиры денег и ценностей на 105 млн рублей. Подозреваемые задержаны, сообщает 11 октября пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Хамовники, в Большом Власевском переулке. Злоумышленники проникли в квартиру, подобрав ключи. Их добычей стали деньги и личные вещи 54-летнего владельца квартиры. Материальный ущерб превысил 105 млн рублей.

Подозреваемые задержаны полицией. Это двое москвичей 32 и 35 лет. Похищенные средства они потратили на себя.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре к правоохранителям обратилась безработная жительница Москвы 1983 года рождения. Женщина рассказала, что дверь в её квартиру взломана, пропали деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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