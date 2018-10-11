Жириновский нашел виноватых в поведении Кокорина и Мамаева

Москва, , 10:55 — REGNUM Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева необходимо наказать, однако в их поступках больше виновато общество и СМИ, которые передают информацию о драках и насилии и умалчивают другие новости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

Накануне российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны по обвинению в хулиганстве. Из-за драк, которые устроили спортсмены ранее, пострадали несколько людей, в том числе глава департамента Минпромторга Денис Пак.

«Легче всего напасть на двух футболистов — правильно, надо их наказать полностью, но такого шквала информации в мире не знала страна, как набросились. Следователя женщину убили — нет реакции, женщина в Саратове погибает, просто не дали лекарств, врачи Саратова убили эту женщину — тишина, а вот два футболиста — это можно разыграть на всех каналах, день и ночь», — заявил Жириновский.

По его словам, предложения сурово наказать футболистов слишком жестокие и в других подобных ситуациях граждане и СМИ не призывают к таким агрессивным действиям. Кроме того, нельзя обвинять в агрессивном поведении футболистов только их самих — в этом виновато и общество.

«У нас 50 тысяч драк в год, 140 в день, их тоже арестуйте, почему только этих двух арестовали. Всех арестуйте, 1,5 млн в год будем сажать. Этой агрессии хотите? Наказывать надо, но тогда всех нужно наказывать и помнить о том, что они продукт нашего общества. Они 20 лет видели на телевидении только драки, наркотики, насилие, гадость, чернуху, а теперь они оказывается виноваты — это общество виновато. Мы с вами породили такое поколение», — отметил Жириновский.