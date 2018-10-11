В Югре семилетняя девочка погибла после падения из окна многоэтажки

Сургут, Югра, , 11:04 — REGNUM Следователи устанавливают обстоятельства гибели семилетней девочки после падения из окна четвертого этажа одного из домов в Сургуте, сообщает 11 октября пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

По данным следствия, инцидент произошел 10 октября. Девочка потянулась за собакой, находившейся на подоконнике, в результате была задета москитная сетка, которая выпала из окна вместе с ребенком и домашним животным. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучаются условия проживания и воспитания ребенка. Отмечается, что семья благополучная, на учетах в органах системы профилактики не состояла. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, во многих городах России, особенно в летнее время, учащается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек. Очень часто причиной падения становится москитная сетка.

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