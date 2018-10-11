Названа дата очных ставок по делу Мамаева и Кокорина

Москва, , 10:47 — REGNUM Сегодня, 11 октября, пройдут очные ставки по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В ведомстве отметили, что задержанные 10 октября Кокорин и Мамаев в настоящее время являются подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

"Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в полиции уведомили, что следствие 12 октября обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении спортсменов меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД заявили, что в ходе расследования была установлена причастность футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина к избиению в центре Москвы водителя телеведущей «Первого канала».

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