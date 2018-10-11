ВСУ повредили обстрелами восемь зданий в ДНР

Донецк, , 10:31 — REGNUM Украинские войска 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 10 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрелы на трех направлениях: горловском, донецком и мариупольском. Украинские военные применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, пулеметы. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Широкая Балка, Гольмовский, Зайцево, поселок шахты им. Гагарина и шахты Трудовская, Крутая Балка, Спартак, Донецк, Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка, Александровка.

В ходе обстрелов были повреждены четыре здания в Старомихайловке, одно — в Александровке и три в Саханке.

Напомним, ВСУ регулярно нарушают перемирие в Донбассе и обстреливают независимые республики, игнорируя все договоренности.