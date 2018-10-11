Полиция установила причастность Кокорина и Мамаева к избиению водителя

Москва, , 10:18 — REGNUM В ходе расследования была установлена причастность футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина к избиению в центре Москвы водителя телеведущей «Первого канала». Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев были задержаны по делу о хулиганстве. Футболисты 8 октября участвовали в потасовках в центре Москвы. В драках пострадали водитель телеведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Международной федерации футбола (ФИФА) уведомили, что инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева взят в организации под особый контроль.

Читайте также: Дело Кокорина и Мамаева взято ФИФА под особый контроль