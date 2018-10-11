Участники нападения на полицейских в Ростове-на-Дону арестованы

Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM Пятеро молодых людей, устроивших драку с сотрудниками дорожной полиции в центре Ростова-на-Дону, арестованы. Такую меру пресечения хулиганам избрал суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что ещё одна участница инцидента остаётся в отделе полиции для выяснения обстоятельств. Остальные отправлены под стражу за административное нарушение. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в региональное управление Следственного комитета РФ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в социальных сетях было опубликовано видео, зафиксировавшее конфликт между инспекторами ДПС и компанией молодых людей. Одна из участниц прыгала по капоту полицейской машины, другие лезли в драку с сотрудником дорожно-постовой службы.

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