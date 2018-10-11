У безработного москвича угнали иномарку за 7 млн рублей

Москва, , 09:52 — REGNUM Житель Москвы заявил в полицию о хищении у него автомобиля Lexus стоимостью 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на юго-западе столицы 10 октября. Владелец не обнаружил своего автомобиля в гараже и обратился к правоохранителям.

По факту хищения автомобиля Lexus LX750 возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Машина принадлежит неработающему 45-летнему мужчине, уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Гранатном переулке в Москве были угнаны два автомобиля. Владелец лишился автомобиля Rolls-Royce стоимостью 16,5 млн рублей и микроавтобуса Mercedes стоимостью 3,1 млн рублей.

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