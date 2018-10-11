В Ивано-Франковской области депутат сбежал от полиции

Городенка, Украина, , 09:55 — REGNUM Депутат горсовета города Городенки в Ивано-Франковской области подался в бега после того, как его заподозрили в получении взятки в размере 50 тыс. евро, сообщает 11 октября «112 Украина».

По данным следствия, депутат наладил коррупционную схему для вымогательства денег. Вместе со своим сообщником, бывшим сотрудником правоохранительных органов, депутат выделял или предоставлял земельные участки за вознаграждение.

Отмечается, что 50 тыс. евро должен был забрать сообщник депутата в лесополосе. Полиция попыталась схватить сообщника депутата, но он скрылся на автомобиле, предварительно выкинув деньги. Депутат также ударился в бега.

Напомним, ранее в Черниговской области был задержан прокурор, который намеревался получить $2 тыс. за возвращение гражданину изъятого автомобиля.