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В Югре пресекли деятельность белорусского наркодилера

Происшествия

Мужчина приговорён к девяти годам лишения свободы

Нефтеюганск, Югра, 11 октября 2018, 09:48 — REGNUM  В Нефтеюганске (ХМАО) вынесен обвинительный приговор в отношении наркодилера из Белоруссии. После его задержания из незаконного оборота изъяты запрещённые вещества общей массой более 2,5 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры.

Гражданин прибыл в Нефтеюганск в 2017 году с целью сбыта крупной партии наркотиков. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание гражданин будет в колонии строгого режима.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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