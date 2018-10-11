Названы сроки расследования обрушения моста в Свободном

Свободный, Амурская область, , 09:17 — REGNUM По меньшей мере два месяца понадобится на выяснение причин обрушения автомобильного моста в городе Свободном Амурской области. Об этом сообщил 11 октября старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Алексей Лубинский.

Назначаются соответствующие экспертизы, отметил он. Для этого на месте происшествия сделаны фотографии, изъяты образцы конструкций.

«Срок расследования — два месяца, но такие дела, как правило, занимают больший срок», — сказал Лубинский ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Свободном два пролета автомобильного моста рухнули на железнодорожное полотно. В момент обрушения по мосту ехал грузовик, его водитель был госпитализирован. По статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

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