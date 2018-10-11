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В пригороде Петербурга два часа горела часовня

Происшествия

Пожар тушили два часа

В пригороде Петербурга два часа горела часовня
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар

Красное Село, Санкт-Петербург, 11 октября 2018, 09:13 — REGNUM  Более двух часов тушили пожарные культовое здание в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга) рано утром 11 октября.

Сообщение о возгорании поступило в 03:10. Загорелся храм-часовня в честь Святой Равноапостольной царицы Тамары на улице Лермонтова, д. 30.

На место прибыли 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Они справились с огнем только в 05:20.

«Обгорела внешняя сторона стены деревянной часовни на площади 15 кв. метров, — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. — Сведения о пострадавших не поступали».

Состояние часовни после пожара пока неизвестно.

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Противопожарная безопасность
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