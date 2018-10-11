Во Флориде экстренно приземлился лайнер с неисправным двигателем

Форт-Майерс, США, , 09:01 — REGNUM В США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Форт-Майерс (штат Флорида), передает телеканал Fox News.

Отмечается, что причиной возвращения в аэропорт стала техническая неисправность одного из двигателей воздушного судна. По сведениям телеканала, на борту лайнера находились 79 пассажиров и пятеро членов экипажа. Сообщается, что посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку авиапроисшествия с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet-100, который при посадке в Якутске выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).

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