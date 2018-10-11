Число жертв взрыва на Пермском пороховом заводе выросло

Пермь, , 09:00 — REGNUM В Перми в ночь на 11 октября не приходя в сознание в МСЧ№ 11 скончался 33-летний Алкександр, который получил тяжелые травмы в результате взрыва на пороховом заводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии. Стоит отметить, что первоначально после ЧП на предприятии заявили о трех погибших, впоследствии минздрав региона уточнил, что один человек выжил и находится в больнице. Ведомство пояснило, что получило недостоверные данные и проводит по этому поводу служебную проверку.

Ранее информресурсы сообщали, что Александр потерял много крови, на станции переливания крови выстроилась большая очередь желающих помочь мужчине. Однако врачи оказались бессильны.

Напомним, взрыв на Пермском пороховом заводе прогремел 8 октября. Один мужчина скончался на месте. Двух доставили в больницу, но один из рабочих вскоре умер. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Следствие назвало предварительную причину происшествия — взрыв газового баллона. Позже в СМИ появилась иная версия случившегося — рабочие пытались разрезать трубу, внутри которой находились остатки врывчатых веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ назвали новую версию взрыва на пермском пороховом заводе

Читайте развитие сюжета: Родственники погибших на пермском заводе получат материальную помощь