Коммунальная авария в Барнауле: машины уходят под землю

Барнаул, , 08:53 — REGNUM В центральной части Барнаула сегодня, 11 октября, вновь случилась коммунальная авария. По свидетельству очевидцев, на парковке возле здания по проспекту Комсомольский, 95, из-за бурно вытекающей воды машины стали уходить под землю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Особенно не повезло серебристому автомобилю Mazda: у него повреждён бампер. У стоящих поблизости «Жигулей» стали проваливаться под тротуарную плитку задние колёса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные ситуации наблюдалась в Барнауле и ранее. Наиболее заметное ЧП произошло в мае 2016 года на проспекте Красноармейский. Из-за провалившегося грунта коммунальщикам до позднего вечера пришлось извлекать почти полностью провалившуюся под асфальт иномарку.

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