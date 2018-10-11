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Коммунальная авария в Барнауле: машины уходят под землю

Происшествия

Вода из канализационного люка подмыла тротуар парковки

Коммунальная авария в Барнауле: машины уходят под землю
Цитата из видео «НовостиIЧПIБарнаул»
Коммунальная авария в Барнауле. Проспект Комсомольский, 95

Барнаул, 11 октября 2018, 08:53 — REGNUM  В центральной части Барнаула сегодня, 11 октября, вновь случилась коммунальная авария. По свидетельству очевидцев, на парковке возле здания по проспекту Комсомольский, 95, из-за бурно вытекающей воды машины стали уходить под землю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Особенно не повезло серебристому автомобилю Mazda: у него повреждён бампер. У стоящих поблизости «Жигулей» стали проваливаться под тротуарную плитку задние колёса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные ситуации наблюдалась в Барнауле и ранее. Наиболее заметное ЧП произошло в мае 2016 года на проспекте Красноармейский. Из-за провалившегося грунта коммунальщикам до позднего вечера пришлось извлекать почти полностью провалившуюся под асфальт иномарку.

Читайте ранее в этом сюжете: За автомобиль, провалившийся в Барнауле под асфальт, ответят коммунальщики

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