Прокуратура уточнила число пассажиров разбившегося на Урале автобуса

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:44 — REGNUM В результате ДТП с автобусом «Богдан» в свердловском городе Каменске-Уральском травмы получили 17 человек. Из них 16 — пассажиры автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Среди пострадавших пассажиров было четыре ребёнка, уточнили в прокуратуре.

Автобус курсировал по маршруту №16, который обслуживает компания «Экспресс Сити». Сейчас эту компанию проверяют. Предстоит выяснить, в какой мере здесь соблюдались требования законодательства о перевозке пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 10 октября. Автомашина «Мазда» столкнулась с автобусом «Богдан».

В больницы были доставлены семь человек, среди которых водитель машины. Ночью он скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с автобусом на Урале: предполагаемый виновник скончался