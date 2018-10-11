Четверг, 11 Октября 2018 года
09:40:08 МСК

Прокуратура уточнила число пассажиров разбившегося на Урале автобуса

Происшествия

Всего пострадали 17 человек. Из них 16 — пассажиры автобуса, в том числе и дети

Каменск-Уральский, Свердловская область, 11 октября 2018, 07:44 — REGNUM  В результате ДТП с автобусом «Богдан» в свердловском городе Каменске-Уральском травмы получили 17 человек. Из них 16 — пассажиры автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Среди пострадавших пассажиров было четыре ребёнка, уточнили в прокуратуре.

Автобус курсировал по маршруту №16, который обслуживает компания «Экспресс Сити». Сейчас эту компанию проверяют. Предстоит выяснить, в какой мере здесь соблюдались требования законодательства о перевозке пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 10 октября. Автомашина «Мазда» столкнулась с автобусом «Богдан».

В больницы были доставлены семь человек, среди которых водитель машины. Ночью он скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с автобусом на Урале: предполагаемый виновник скончался

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить