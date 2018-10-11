Француженка едва не стала жертвой таксиста-насильника в центре Москвы

Москва, , 07:36 — REGNUM Гражданка Франции подверглась сексуальному домогательству в центре Москвы. О произошедшем девушка сама сообщила в полицию. Предварительно известно, что инцидент произошёл 9 октября около станции метро «Тургеневская» Калужско-Рижской линии метро в Красносельском районе столицы. Со слов иностранки, её пытался изнасиловать таксист.

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Потерпевшая уточнила, что вечером она вышла из бара на Страстном бульваре, вызвала такси, чтобы поехать домой. Однако, подъехав к дому в Костяном переулке, таксист заблокировал двери автомобиля и начал домогаться девушки, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Француженке удалось вырваться и убежать.

В настоящее время полиция проверяет информацию о попытке изнасилования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2017 году за изнасилование трёх несовершеннолетних подростков к 15 годам лишения свободы был приговорен гражданин Узбекистана. Он приглашал потерпевших покататься на машине, а затем заезжал в безлюдное место, где совершал преступления.

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