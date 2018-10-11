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Украинские войска трижды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Под обстрел попали три населенных пункта

Луганск, 11 октября 2018, 07:31 — REGNUM  Три раза украинские военные обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 10 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелы велись в районе трех сел: Калиновка, Лозовое и Смелое. ВСУ стреляли из БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее ВСУ устроили массированный обстрел ЛНР из минометов различных калибров, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донбассе с 29 августа объявлено «школьное» перемирие, но украинские боевики не соблюдают договоренности.

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Артобстрелы республик Донбасса
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