ДТП с автобусом на Урале: предполагаемый виновник скончался

Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области скончался предполагаемый виновник ДТП с пассажирским рейсовым автобусом. Об этом журналистам сообщили в областном минздраве.

Всего были госпитализированы семь человек, из них шестеро в состоянии средней тяжести и один — водитель автомашины Mazda — в крайне тяжёлом. Водитель скончался ночью.

По информации минздрава, для оказания пострадавшим медицинской помощи всё необходимое есть. Ситуация находится на контроле министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 10 октября автомашина Mazda врезалась в автобус «ПАЗ». За помощью к медикам обратились 17 человек, в том числе несколько детей.

По данным полиции, виновником аварии мог быть водитель иномарки.

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