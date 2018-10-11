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Назван предполагаемый виновник аварии с рейсовым автобусом на Урале

Происшествия

Водитель ранее привлекался к административной ответственности

Каменск-Уральский, Свердловская область, 11 октября 2018, 06:53 — REGNUM  Предполагаемый виновник ДТП с рейсовым автобусом — водитель автомашины Mazda ранее привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщили в полиции.

После тарана автобуса водителя иномарки пришлось буквально вырезать из искорёженной машины.

Напомним, автомашина и автобус «ПАЗ» столкнулись вечером 10 октября. Всего травмы получили 17 человек, в том числе несколько детей. Семеро были доставлены в больницы.

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