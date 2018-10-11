В Петербурге в результате ДТП сгорела иномарка

Санкт-Петербург, , 05:56 — REGNUM На Ждановской набережной Санкт-Петербурга автомобиль BMW X6 наехал на бордюр и опрокинулся на крышу, после чего загорелся, сообщает управление ГИБДД Северной столицы.

ДТП произошло в 21:20 мск в районе дома №43 в по Ждановской набережной. В результате столкновения и пожара водитель автомобиля погиб. Над устранением последствий аварии на месте работают сотрудники спасательных служб. В настоящее время ведется проверка причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на одной из улиц Омска загорелся пассажирский автобус, внутри которого находились люди. Пожар был локализован, в результате происшествия никто не пострадал.