Четверг, 11 Октября 2018 года
07:55:24 МСК

В Петербурге в результате ДТП сгорела иномарка

Происшествия

Водитель иномарки погиб

Санкт-Петербург, 11 октября 2018, 05:56 — REGNUM  На Ждановской набережной Санкт-Петербурга автомобиль BMW X6 наехал на бордюр и опрокинулся на крышу, после чего загорелся, сообщает управление ГИБДД Северной столицы.

ДТП произошло в 21:20 мск в районе дома №43 в по Ждановской набережной. В результате столкновения и пожара водитель автомобиля погиб. Над устранением последствий аварии на месте работают сотрудники спасательных служб. В настоящее время ведется проверка причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на одной из улиц Омска загорелся пассажирский автобус, внутри которого находились люди. Пожар был локализован, в результате происшествия никто не пострадал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить