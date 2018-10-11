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Власти Индии эвакуировали около 300 человек из-за угрозы циклона

Происшествия

Сотрудники спасательных служб находятся в состоянии повышенной готовности

Нью-Дели, 11 октября 2018, 05:49 — REGNUM  Около 300 тысяч человек были эвакуированы из индийского штата Одиша в связи с угрозой сильного циклона «Титли», сообщает IANS.

Ожидается, что циклон обрушится на штат около 5 утра по местному времени. Сообщается, что главный министр штата Одиша поручил местным властям держать ситуацию на контроле. В нескольких округах уже размещены оперативные штабы для чрезвычайного реагирования. Сотрудники спасательных служб находятся в состоянии повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября региональные власти Кокс-Базар в Бангладеше провели экстренное совещание в связи с угрозой циклона «Титли», который может обрушиться на район. В этом районе находится около 700 тысяч беженцев-рохинджа.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Бангладеш готовятся к удару тропического циклона по лагерям рохинджа

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