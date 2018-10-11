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Житель Нью-Йорка арестован за подготовку теракта на день выборов в США

Происшествия

Он собирался устроить взрыв 6 ноября 2018 года

Нью-Йорк, США, 11 октября 2018, 05:40 — REGNUM  Житель штата Нью-Йорк (США) был арестован за подготовку террористического акта в день промежуточных довыборов в конгресс США в ноябре, сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа штата.

По данным прокуратуры, 56-летний Рокланд Поле Розенфельд изготовил самодельное взрывное устройство, которое при обыске в его квартире обнаружили сотрудники ФБР. Он планировал совершить теракт в Национальном молле Вашингтона.

Отмечается, что ингредиенты для изготовления взрывчатки он приобрел через интернет. За подготовку теракта Розенфельду грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент США Дональд Трамп утвердил новую антитеррористическую стратегию: теперь защита от терроризма — один из американских приоритетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп утвердил новую стратегию США по борьбе с терроризмом

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