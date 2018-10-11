В крымском санатории «Сосняк» произошел пожар

Симферополь, , 05:20 — REGNUM В санатории «Сосняк» в Крыму вспыхнул пожар, охвативший площадь до 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС полуострова.

Отметим, что около 22:00 по московскому времени спасателям поступило сообщение о пожаре. Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание на кровле неэксплуатируемого корпуса санатория. В 22:30 пожар был локализован. Пострадавших в результате ЧП не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа сотрудник правоохранительных органов Александр Коваленко смог пресечь пожар в санатории «Воробьи» калужской области.

Сообщается, что Коваленко заметил начавшийся пожар из-за пала травы, охвативший площадь более 100 квадратных метров. Огонь приближался к газораспределительной станции. Сотрудник полиции не растерялся и позвал на помощь местных жителей. Совместно им удалось потушить пожар.

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