В Уфе следователи проверяют обстоятельства ДТП с двумя автобусами

Уфа, , 03:03 — REGNUM Проверка начата после ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Башкирии.

«В Уфе организована проверка по факту аварии с участием двух пассажирских автобусов», — сообщили в СКР.

Отмечается, что среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Проверка проводится по признакам преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ). В ходе мероприятий СКР проверит в том числе и техническое состояние автобусов, попавших в ДТП.

Напомним, 10 октября в 14:35 (время местное) на проспекте Октября (недалеко от парка им. Калинина) в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса ПАЗ и НефАЗ. Один из автобусов врезался в другой, стоявший на остановке. Павильон остановки также получил повреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после аварии за медпомощью обратились 16 человек.

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