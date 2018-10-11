В Уфе на заводе «Башнефти» погиб человек

Уфа, , 02:35 — REGNUM Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, сообщили в Минэнерго РФ.

Авария произошла при подготовке к ревизии емкости на установке гидроочистки дизельного топлива. Пострадали четыре человека, один из которых скончался в результате кислородного голодания.

Отметим, 10 октября в Башкирии произошло еще одно ЧП: в реке Саваляш (Калтасинский район) зафиксирован разлив нефтесодержащей жидкости.

Как отмечает региональное управление МЧС, разлив в реку произошел при проведении работ по пропариванию бездействующего трубопровода объемом 0,2 куб.м. В результате аварии никто не пострадал.