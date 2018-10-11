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В Белоруссии задержали гражданина России по запросу Интерпола

Происшествия

В Интерпол обращалась Австрия

Минск, 11 октября 2018, 01:23 — REGNUM  В аэропорту Минска правоохранительные органы Белоруссии 4 октября задержали гражданина России, ранее объявленного Австрией в розыск по линии Интерпола по подозрениям в терроризме, заявил 10 октября официальный представитель белорусской генпрокуратуры Дмитрий Брылев в интервью БЕЛТА.

Сообщается, что в настоящее время российский гражданин находится в СИЗО №1 Белоруссии. Его подозревают в причастности к террористическим атакам. По словам Брылева, ордер на арест гражданина России выдал окружной суд австрийского города Грац.

«В течение 40 дней со дня задержания в Генпрокуратуру должны поступить материалы для экстрадиции. Им будет дана правовая оценка», — заявил Брылев.

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Происшествия с гражданами России за границей
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