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После ДТП в Свердловской области в больницу увезли семь человек

Происшествия

Всего пострадали 17 человек

Каменск-Уральский, Свердловская область, 11 октября 2018, 00:49 — REGNUM  Семь человек госпитализированы после столкновения иномарки с автобусом в городе Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве уточнили, что в результате дорожной аварии пострадали 17 человек. Среди госпитализированных есть пациент, состояние которого оценивается как тяжелое.

Напомним, столкновение Mazda с автобусом ПАЗ на улице Штукатуров в Каменск-Уральском произошло вечером 10 октября. В результате лобового ДТП пострадали люди из иномарки и пассажиры автобуса, в том числе два ребенка.

Предположительно, виновником ДТП является водитель иномарки, выехавший на встречку для обгона. Сначала сообщалось о 12 пострадавших.

Читайте подробнее: В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали 12 человек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МЧС РФ заявили, что с пострадавшими работают психологи.

Читайте ранее в этом сюжете: Психологи оказывают помощь пассажирам разбившегося на Урале автобуса

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Аварии пассажирского автотранспорта
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