Во Флориде из самолета высадили женщину с белкой-психологом

Орландо, США, , 00:28 — REGNUM Пассажирку авиарейса Орландо — Кливленд высадили из самолета из-за того, что она пронесла ручную белку на борт, сообщает The Guardian.

Женщина заявила бортпроводникам, что боится летать и поэтому взяла с собой белку, которая оказывает ей «эмоциональную поддержку». Когда же ее попросили покинуть самолет, пассажирка отказалась, после чего члены экипажа заявили в полицию. Отмечается, что полицейским удалось урегулировать ситуацию, однако рейс был задержан на два часа, а выйти из самолета пришлось всем пассажирам, а не только женщине с белкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в полицию немецкого города Карлсруэ обратился местный житель, заявивший о том, что его преследует белка. По его словам, белка постоянно находилась возле него, поэтому он и решил обратиться в полицию. Правоохранители приехали к мужчине домой и обнаружили там спящего бельчонка, который, вероятно, потерял мать и привязался к человеку. Бельчонку дали кличку Карл-Фридрих и отправили в центр спасения животных.

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