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Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за постороннего в служебной зоне

Происшествия

Нарушитель был задержан полицией

Мюнхен, Германия, 10 октября 2018, 23:56 — REGNUM  Один из терминалов международного аэропорта Мюнхена приостановил работу из-за проникновения неизвестного мужчины в зону безопасности, сообщает 10 октября пресс-служба федеральной полиции Германии.

Как отмечается, мужчина несанкционированно оказался в служебной части аэропорта, доступ к которой имеют только сотрудники воздушной гавани. В связи с этим работа второго терминала была временно прекращена.

По данным полиции, в настоящее время нарушитель задержан, с ним работают правоохранители. Других подробностей об инциденте не приводится.

Сообщается, что на данный момент аэропорт Мюнхена возобновил работу в штатном режиме.

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Происшествия в аэропортах
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