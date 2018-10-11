Четверг, 11 Октября 2018 года
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Пожар на складе боеприпасов ликвидирован — министерство обороны Украины

Происшествия

Раздаются одиночные взрывы, но это не важно

Ичня, Украина, 11 октября 2018, 00:00 — REGNUM  В Министерстве обороны Украины утверждают, что ликвидировали пожар возле города Ичня Черниговской области, сказано 10 октября на официальной странице ведомства.

«По состоянию на 21:00, остаются одиночные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1−2 взрыва в час, которые не угрожают населённым пунктам, расположенным вблизи арсенала», — заявил глава пресс-службы министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

Напомним, снаряды на территории 6 арсенала министерства обороны Украины начали взрываться в ночь на 9 октября. Пожар охватил 30% территории склада, спасателям пришлось эвакуировать более 12 тыс. жителей окрестных населённых пунктов.

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