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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Происшествия

Подземные толчки произошли у побережья острова Ява

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
UCL Mathematical & Physical Sciences
Землетрясение в Индонезии

Джакарта, 10 октября 2018, 22:51 — REGNUM  Землетрясения магнитудой 6,0 произошло 10 октября у побережья индонезийского острова Ява, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 18:44 UTC (21:44 мск). Их эпицентр находился в море, в 189 километрах восточнее города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Напомним, в конце сентября серия мощных землетрясений вызвала цунами, которое обрушилось на индонезийский остров Сулавеси. По последним официальным данным, жертвами удара стихии стали 2045 человек, ещё более десяти тысяч человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 2045 человек

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Землетрясения
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