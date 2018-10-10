У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Джакарта, , 22:51 — REGNUM Землетрясения магнитудой 6,0 произошло 10 октября у побережья индонезийского острова Ява, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 18:44 UTC (21:44 мск). Их эпицентр находился в море, в 189 километрах восточнее города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Напомним, в конце сентября серия мощных землетрясений вызвала цунами, которое обрушилось на индонезийский остров Сулавеси. По последним официальным данным, жертвами удара стихии стали 2045 человек, ещё более десяти тысяч человек пострадали.

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