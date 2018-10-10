Самолёт ВВС Словакии разбился во время учений

Братислава, , 21:59 — REGNUM В Словакии потерпел крушение военный тренировочный самолёт L-39, cообщили 10 октября в министерстве обороны страны.

Как уточняется, ЧП произошло во время учений, проводившихся в районе авиабазы Слиач. После выполнения одного из манёвров пилот потерял управление и самолёт упал.

По информации министерства, двое лётчиков, находившихся на борту, успели катапультироваться.

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя самолёта.