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Число жертв наводнений в Нигерии увеличилось до 199 человек

Происшествия

Сезон дождей привел к наводнениям в 12 штатах

Абуджа, 10 октября 2018, 21:44 — REGNUM  Число погибших в результате наводнений в центральной и южной Нигерии достигло 199 человек, 10 октября передает агентство Reuters.

По сообщению Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, в этом сезоне сезон дождей привел к наводнениям в 12 штатах Нигерии, эвакуация понадобилась 560 тысячам человек.

Однако число человеческих жертв в результате наводнений пока ниже, чем в 2012 году, когда в сезон дождей в Нигерии погибли 363 человека.

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Наводнения
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