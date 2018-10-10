Число жертв наводнений в Нигерии увеличилось до 199 человек

Абуджа, , 21:44 — REGNUM Число погибших в результате наводнений в центральной и южной Нигерии достигло 199 человек, 10 октября передает агентство Reuters.

По сообщению Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, в этом сезоне сезон дождей привел к наводнениям в 12 штатах Нигерии, эвакуация понадобилась 560 тысячам человек.

Однако число человеческих жертв в результате наводнений пока ниже, чем в 2012 году, когда в сезон дождей в Нигерии погибли 363 человека.

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