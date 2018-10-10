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ВСУ обстреляли 19 населенных пунктов в ДНР

Происшествия

Выпустив по ним более 300 боеприпасов

Донецк, 10 октября 2018, 21:07 — REGNUM  Донецкая Народная Республика (ДНР) 24 раза попала под обстрел украинских карателей в течение суток 9 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли 19 населенных пунктов республики из гранатометов, минометов различного калибра, БМП, снайперского и крупнокалиберного стрелкового оружия. В результате обстрел на Васильевской насосной станции был поврежден водовод. В общей сложности украинские боевики выпустили по ДНР 316 единиц боеприпасов.

Отмечается, что также было повреждено одно здание в Старомихайловке и один дом в Александровке.

Напомним, в Донбассе с 29 августа действует «школьное» перемирие, но ВСУ его не соблюдают.

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Артобстрелы республик Донбасса
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