В массовом ДТП с участием маршрутки в Подмосковье пострадали семь человек

Солнечногорск, Московская область, , 20:45 — REGNUM Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и четырёх легковых автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Минздрава России.

По данным МВД, авария произошла сегодня около 16:00 в Солнечногорском районе на 65-м километре Ленинградского шоссе.

Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Солнечногорска. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Полиция в настоящее время выясняется все обстоятельства произошедшего.

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