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ВСУ 11 раз обстреляли ЛНР

Происшествия

Под обстрел попали шесть населенных пунктов

Луганск, 10 октября 2018, 20:56 — REGNUM  Украинские каратели 11 раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 9 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали Первомайск, пгт Донецкий и Калиново, села Калиновка, Лозовое, Сокольники. ВСУ вели обстрел из минометов калибров 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, несмотря на подписанные между сторонами Минские соглашения и «школьное перемирие», украинские боевики не соблюдают договоренности и продолжают вести обстрелы республик, ежедневно увеличивая интенсивность огня.

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Артобстрелы республик Донбасса
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