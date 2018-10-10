ВСУ 11 раз обстреляли ЛНР

Луганск, , 20:56 — REGNUM Украинские каратели 11 раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 9 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали Первомайск, пгт Донецкий и Калиново, села Калиновка, Лозовое, Сокольники. ВСУ вели обстрел из минометов калибров 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, несмотря на подписанные между сторонами Минские соглашения и «школьное перемирие», украинские боевики не соблюдают договоренности и продолжают вести обстрелы республик, ежедневно увеличивая интенсивность огня.