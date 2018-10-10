Кокорин и Мамаев — зеркало российского общества?

Москва, , 20:18 — REGNUM Поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в нападении на людей в центре Москвы, — зеркало российского общества. Об этом 10 февраля заявил оппозиционный политик Никита Исаев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Кокорин и Мамаев — одни из лучших российских футболистов. Мамаев один из лучших опорных полузащитников, Кокорин — пожалуй, лучший российский нападающий. Я лишь хочу сказать, что из себя представляют люди, которые являются примером для всей страны, и в первую очередь для молодёжи. Когда говорят про общество — действительно, это наше зеркало», — сказал он.

По мнению Исаева, российское общество переживает деградацию, страдает из-за аморальности. Кокорину и Мамаеву завидуют — «их лайкам в Instagram, «тачкам», «тёлкам» и быть вот такими безнаказанными, какими они были до настоящего момента».

Ранее скандал прокомментировала представитель МИД Мария Захарова, обратив внимание на общественную реакцию вокруг случившегося. Она назвала это признаком зрелости и ответственности гражданского общества.

Напомним, МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту драки, в которой принимали участие известные спортсмены.