Убитая в Подмосковье следователь МВД неоднократно получала угрозы

Красногорск, , 20:03 — REGNUM Застреленная в Московской области следователь МВД России по особо важным делам Евгения Шишкина получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делам. Об этом сегодня, 10 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в поселке Архангельское Московской области около 7:00 утра была застрелена старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгения Шишкина.

По версии следствия, Шишкину убили, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся у неё в производстве. Расследовать убийство Шишкиной будет центральный аппарат Следственного комитета России.

Также СМИ выяснили, что на Шишкину уже было организовано покушение несколько месяцев назад. Тогда она смогла забаррикадироваться в квартире и дождаться приезда полиции, а её автомобиль был подожжен.

Кроме того Шишкиной поступали угрозы. По одним данным она обратилась за государственной защитой, но по всей видимости так её и не получила. По другим данным, ей предлагали государственную защиту, но она отказалась.