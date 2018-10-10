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Пенсионер выжил при падении под поезд на станции метро «Тверская» в Москве

Происшествия

Полиция проводит проверку по факту случившегося

Москва, 10 октября 2018, 19:39 — REGNUM  Пожилой мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд на станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом 10 октября сообщил агентству «Москва» пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

По данным полиции, 65-летний москвич упал на жёсткий путь перед электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд накрыл мужчину.

На место была вызвана скорая помощь. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, а также ушибы и растяжения мягких тканей.

Сотрудники полиции на данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели инцидента.

В микроблоге столичной подземки в Twitter cсобщается, что на Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения поездов. К настоящему времени движение введено в график.

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