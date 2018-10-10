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Психологи оказывают помощь пассажирам разбившегося на Урале автобуса

Происшествия

Люди были доставлены в больницы

Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 октября 2018, 19:30 — REGNUM  В свердловском Каменске-Уральском с гражданами, пострадавшими в результате ДТП с автобусом, работают психологи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Пассажиры автобуса и легковой машины были доставлены в больницы.

Напомним, авария произошла ближе к вечеру 10 октября на улице Штукатуров. Столкнулись легковая машина и автобус ПАЗ.

В результате ДТП травмы получили 12 человек, в том числе два ребёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали 12 человек

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Аварии пассажирского автотранспорта
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