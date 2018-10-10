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В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали 12 человек

Происшествия

Авария произошла в городе Каменске-Уральском

Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 октября 2018, 19:22 — REGNUM  В Свердловской области 12 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла сегодня в городе Каменске-Уральском. Водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автобусом, следовавшим по городскому маршруту № 16.

Сообщается, что в результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, а также десять пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mazda, совершавший обгон через сплошную линию в нарушение правил дорожного движения. Все подробности произошедшего уточняются.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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