В афганской провинции Гильменд в преддверии выборов был совершен теракт

Лашкаргах, Афганистан, , 19:30 — REGNUM 9 октября в городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд, прогремел взрыв. Целью этой террористической атаки стал предвыборный штаб Салеха Мохаммада Ачекзая, являющегося кандидатом в члены парламента Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», взрыв произошел внутри самого предвыборного штаба, который расположен на территории Первого полицейского округа Лашкаргаха.

Официальный представитель губернатора провинции Гильменд подтвердил, что в результате теракта погибло по меньшей мере восемь человек, еще 11 получили ранения. Среди убитых числится и сам Салех Мохаммад Ачекзай.

Официальные лица этого региона Афганистана отмечают, что число погибших при теракте еще может увеличиться.

Сообщается, что на данный момент точно не установлено, было ли причиной взрыва самодельное взрывное устройство, или теракт был организован террористом-смертником.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за теракт в провинции Гильменд.