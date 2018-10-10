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Преступники угнали автомобиль киргизского посольства в центре Киева

Происшествия

Это не первый случай, когда на автомобили дипломатических ведомств других стран зарятся преступники

Преступники угнали автомобиль киргизского посольства в центре Киева
Bull-Doser
Toyota Highlander

Киев, 10 октября 2018, 18:34 — REGNUM  В центре Киева неизвестные угнали автомобиль посольства Киргизии на Украине, сообщает 10 октября УНИАН.

Согласно сообщению, автомобиль марки Toyota Highlander был угнан в ночь на 10 октября, машина принадлежала киргизскому консулу. При этом у машины были дипломатические номерные знаки, однако это похитителей не смутило. На месте работает полиция, проводится расследование.

Отмечается, что посольство Киргизии в Киеве уже послало в МИД Украины ноту с просьбой помочь вернуть служебное авто.

Напомним, ранее украинские радикалы совершили противоправные действия по отношению к автомобилям российского посольства в Киеве: машины облили фекалиями, прокололи шины и сбили номерные знаки.

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Хищения автомобилей
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