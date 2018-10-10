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Президент Кении выразил соболезнования семьям погибших в Форт-Тернане

Происшествия

«Я хотел бы посоветовать водителям всегда ездить с осторожностью»

Найроби, 10 октября 2018, 17:57 — REGNUM  Президент Кении Ухуру Кениатта выразил соболезнования семьям погибших в крушении автобуса вблизи города Форт-Тернан и призвал водителей страны к «осторожности», 10 октября передает агентство Reuters.

«Я хотел бы посоветовать водителям всегда ездить с осторожностью, чтобы избежать таких катастрофических инцидентов», — заявил Кениатта в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября вблизи города Форт-Тернан в Кении рухнул со склона рейсовый автобус Найроби-Кисму. По последней информации, в результате ДТП погибли 50 человек, в том числе семеро детей.

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