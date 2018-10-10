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Жертвами крушения автобуса в Кении стали 50 человек

Происшествия

В числе погибших — семеро детей

Жертвами крушения автобуса в Кении стали 50 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Найроби, 10 октября 2018, 17:42 — REGNUM  Пятьдесят человек погибли в результате крушения автобуса на шоссе между Найроби и Кисму, вблизи города Форт-Тернан в Кении, 10 октября передает агентство Reuters.

По словам представителя полиции Джеймса Мугера, в числе погибших — семеро детей. Спасти из рухнувшего со склона автобуса удалось только «несколько человек».

Полиция продолжает расследование причин аварии. По предварительной версии, в трагедии виноват водитель автобуса, который не справился с управлением.

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