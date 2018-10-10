Радикалы в Сирии теряют своих командиров одного за другим

Идлиб, Сирия, , 16:36 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает о ликвидации еще одного лидера группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Информация поступила от сирийских оппозиционеров.

Убитый полевой командир был гражданином Саудовской Аравии. Его имя — Абу Юсеф Аль-Джазрави. На момент смерти он занимал должность советника по безопасности руководителя «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мохаммеда Аль-Джолани.

По имеющимся данным, джихадист был убит на этой неделе огнем из стрелкового оружия, который открыли неизвестные нападавшие. Это произошло в городе Маарат, находящемся в провинции Идлиб.

Местные наблюдатели отмечают, что его смерть наступила всего через несколько часов после гибели еще одного командира этой группировки в северо-западной части провинции Идлиб. Тот был уроженцем Чечни.

ИА REGNUM недавно сообщало о ликвидации одного из лидеров «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом, только по данным из СМИ — это уже третий убитый полевой командир данной организации с начала этой недели.

Причина одна — поджимают сроки по выполнению условий соглашения в Сочи: до 10 октября — вывод из демилитаризованной зоны тяжелого вооружения, до 15 октября — вывод всех радикальных группировок.