В Ростове-на-Дону молодые люди напали на полицейских: проводится проверка

Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону компания молодых людей напала на сотрудников дорожно-постовой службы. Инцидент произошёл утром сегодня, 10 октября. Очевидцы сообщили о случившемся в социальных сетях. На видеокадрах видно, как несколько человек лезут в драку с сотрудниками полиции.

«В переулке Братский произошёл конфликт между сотрудниками полиции и проходящей мимо компанией в ходе которого один из участников компании повредил форменную одежду сотруднику полиции и нанес удары по служебному автомобилю. Сейчас участники задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», — прокомментировали инцидент в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту уже проводится проверка.

ИА REGNUM отмечает, что злоумышленникам грозит уголовное преследование. Не исключено, что в отношении нападавших будет возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».