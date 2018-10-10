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Член исполкома РФС: Чего цацкаться с Кокориным и Мамаевым?

Происшествия

«Почему им поблажки?»

Член исполкома РФС: Чего цацкаться с Кокориным и Мамаевым?
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Пинка под зад

Москва, 10 октября 2018, 15:45 — REGNUM  Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) считает, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева следует наказать по всей строгости закона, без поблажек, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Посадить! Уголовная статья до пяти лет. Чего цацкаться? Почему им поблажки?» — заявил Лебедев, отвечая на вопросы журналистов.

Кокорин и Мамаев, выступающие соответственно за «Зенит» и «Краснодар», подозреваются в двух нападениях, совершенных 8 октября.

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