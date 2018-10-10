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В Северной Осетии 11-летнюю девочку убило футбольными воротами

Происшествия

Трагическое происшествие произошло на спортплощадке в городе Беслане

Владикавказ, 10 октября 2018, 15:43 — REGNUM  Трагически закончилась прогулка по футбольному полю для 11-летенй школьницы из североосетинского города Беслана. Вчера, 9 октября, на ребенка упали футбольные ворота. От полученных телесных повреждений девочка скончалась по дороге в больницу, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следователи выяснили, что несовершеннолетняя шла вместе с одноклассницей на детскую площадку через футбольное поле, расположенное за ОАО «Исток». По пути девочка решила залезть по внутренней стороне сетки на ворота, однако металлическая конструкция оказалась неустойчивой и упала на ребенка.

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Пока по факту трагедии проводятся доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза, после которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что футбольные ворота становятся причиной смерти или травмирования детей с пугающей регулярностью. Ежегодно сообщается о десятках таких случаев. При проведении проверок практически всегда устанавливается, что ворота падают по чьей-либо халатности или по недосмотру взрослых. При этом заранее меры к устранению причин, способствующих трагическим происшествиям, не принимаются.

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Происшествия на детских площадках
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